A La Morra è tempo di “Sfumature d'Arte”, mostra personale di Roberta Giacobbi

A La Morra è tempo di creatività e colori con “Sfumature d’Arte”, la mostra personale della pittrice Roberta Giacobbi, in programma presso la Cantina comunale (via Carlo Alberto, 2) e con ingresso gratuito.

Spiega l’artista: « In esposizione ci saranno nature morte, acqueforti e acquerelli, copie d'autore di personaggi antichi, bicchieri dipinti a mano e Gocce di Vita, il mio famoso albero in sabbia ».

A darci qualche informazione sull’esposizione è l’appassionata di arte Luciana Fredella: «Con Sfumature d’arte la pittrice presenta un excursus del suo percorso artistico che le ha permesso di spaziare tra le diverse forme d’arte sperimentando tecniche e linguaggi. Ogni lavoro esposto è frutto di un viaggio interiore, una ricerca continua dell’anima e delle emozioni. Difficile non cogliere l’essenza della pittrice attraverso la cura per la cromia e l’osservazione del reale, impossibile non accorgersi della componente spirituale che emerge da ogni sua opera».