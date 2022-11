A Boves i festeggiamenti del Natale modificano la viabilità in paese

Per permettere il tracciamento degli spazi destinati alle bancherelle del mercatino natalizio (in programma sabato 3 e sabato 10 dicembre 2022) e lo svolgimento della manifestazione “Festa del Babbo Natale Bovesano 2022”, durante la giornata di mercoledì 23/11/2022, dalle ore 20,00 alle ore 24,00, sarà vietata la sosta di tutti i veicoli, con previsione di rimozione forzata in:

- piazza Italia, lato est (civici dispari),

- piazza Italia – ultimi 3 posti lato ovest in prossimità della Chiesa Parrocchiale;

- tutta piazza Borelli

Per poter consentire l’allestimento dell’albero di Natale in piazza Italia, durante la giornata di giovedì 24 novembre 2022, dalle ore 07.00 alle ore 24,00, sarà vietata la sosta di tutti i veicoli, con previsione di rimozione forzata in:

piazza Italia, in corrispondenza del Monumento ai Caduti (lato valle) ultimi 12 stalli (6+6)

inoltre, dalle ore 07.00 di giovedì 24 novembre 2022 alle ore 24,00 di martedì 10 gennaio 2023 sarà vietata la sosta dei veicoli, con previsione di rimozione forzata, in piazza Italia in corrispondenza del Monumento ai Caduti (lato valle) ultimi 6 stalli (3+3)

Lo smontaggio dell’albero di Natale avverrà martedì 10 gennaio 2023.