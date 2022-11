Volley femminile A1. Cuneo ingrana la quarta contro Perugia, Signorile: "Siamo state bravissime a uscire insieme da una situazione molto difficile"

La Cuneo Granda S.Bernardo supera al tie-break in rimonta la Bartoccini-Fortinfissi Perugia e centra la quarta vittoria consecutiva. Persi i primi due parziali ai vantaggi e sotto 8-11 nel terzo set, le gatte cambiano marcia trascinate da capitan Signorile e da una Szakmáry ancora monumentale (24 punti, 4 muri). Decisivi anche gli ingressi in corsa di Drews, autrice di tre ace e premiata come MVP, Caruso (quattro muri per lei) e Gay. Non bastano alla Bartoccini-Fortinfissi Perugia i 16 punti di un'ottima Polder e i 22 di Samedy; le magliette nere escono dal palazzetto dello sport di Cuneo con il primo punto esterno stagionale e tanto rammarico. Con i due punti conquistati grazie al successo su Perugia la Cuneo Granda S.Bernardo sale a quota dieci punti in classifica, che valgono la nona posizione.

Domenica 27 le gatte saranno di scena a Villafranca Piemonte alle ore 17:00 per il derby con la Wash4Green Pinerolo, mentre il mese di dicembre si aprirà con il big match casalingo di domenica 4 (ore 17:00) con la Vero Volley Milano; biglietti disponibili in sede e online su Liveticket dalle ore 9:30 di mercoledì 23.

NOEMI SIGNORILE, PALLEGGIATRICE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Siamo state bravissime a uscire insieme da una situazione molto difficile. Dovremo senza dubbio lavorare sull'approccio alle gare, ma intanto abbiamo portato a casa un'altra vittoria grazie a una grande prova di squadra. Nel terzo set ci siamo unite e ci siamo dette che avremmo meritato la vittoria per come ci stiamo allenando».