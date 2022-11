Centro dialisi: “Mondovì ha tutte le caratteristiche per ospitarlo, Robaldo non faccia polemiche inutili”

L’ultimo pensiero di Paolo Bongioanni e Rocco Pulitanò è ancora per il sindaco di Mondovì: "Invece di fare polemica, Robaldo farebbe probabilmente meglio a cercare di convogliare energie positive sul tema, come fatto in altre realtà. O ancora, seguire l’ottimo esempio della Fondazione CRC, che ha sostenuto l’adozione del nuovo macchinario per la risonanza magnetica a Mondovì, al fine di facilitare l’insediamento – che in ultima istanza spetta alla Regione e alla ASL – di un reparto dialisi anche a Mondovì, sul quale noi siamo pronti a fare la nostra parte, in ogni sede competente".

"Recentemente – conclude Pulitanò - Robaldo ha scomodato un grande cantautore italiano sostenendo che sarei alla ricerca di “visibilità”. Sommessamente gli ricordo che sono stato per 15 anni amministratore del Comune di Mondovì, di cui sono stato presidente del Consiglio comunale e ho rivestito ruoli in varie Commissioni; per quattro anni sono stato consigliere provinciale con delega al Turismo e grandi eventi; attualmente sono vice presidente dell’ATL, l’ente del turismo più importante del Piemonte; sono componente dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte per il partito di maggioranza relativa del paese, nonché responsabile per gli Enti locali di Fratelli d’Italia in provincia di Cuneo e responsabile elettorale locale del partito. Non mi serve visibilità, ritengo invece di poter esprimere il mio punto di vista su questioni locali con cognizione di causa e con un’esperienza di lungo corso".

Paolo Bongioanni, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Piemonte Rocco Pulitanò, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Mondovì