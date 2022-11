Continuano i lavori per il ponte sullo Stura a Bersezio di Argentera

Continuano i lavori per il nuovo ponte sullo Stura, in località Bersezio di Argentera. Nonostante i tanti intoppi, tra rincaro prezzi e difficiltà nell'approvvigionamento di materiale, si punta a terminare l'opera in tempi brevi. Neve permettendo.

Il vecchio ponte era stato abbattuto ormai qualche anno fa in quanto non a norma, in particolare dal punto di vista idraulico, tanto da rendere l'area a rischio esondazioni. La sindaca Monica Ciaburro era stata, quindi, costretta a procedere con l'abbattimento.

Si sta procedendo con la ricostruzione.

Il ponte, utilizzabile da chi lavorerà agli impianti e da chi ne avrà titolo, in particolare i proprietari dei terreni, non sarà transitabile dalle auto. Potranno invece passare pedoni e bici.

Nella zona verrà anche aperta un'area sosta per i camper, grazie alla cessione di alcuni terreni da parte del Demanio.