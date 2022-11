Si cerca Ljuba, una gattina tigrata, scappata lunedì 21 novembre dalla trasportina davanti al civico 18 di via Felice Cavallotti a Cuneo.

Ljuba è una micina di circa 4 mesi, non ha ancora il microchip e non è sterilizzata. Se qualcuno la incontrasse o la vedesse si raccomanda di non cercare di afferrarla perché potrebbe fuggire, ma di mettersi subito in contatto con uno di questi numeri: 3492566706 oppure 3471133973.

Il proprietario offre ricompensa a chi la farà ritrovare.