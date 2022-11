Dialisi a Mondovì in aggiunta a Ceva, il PD: "Proclami e annunci, ma azioni concrete poche"

Egregio direttore,

A proposito delle recenti dichiarazioni rilasciate da altre forze politiche, e dall’attuale Amministrazione locale, come Circolo del PD di Mondovì condiviamo la proposta di dotare l’ospedale di Mondovì di una Dialisi aggiuntiva a quella presente a Ceva. Non vorremmo, però, che sfuggisse il fatto che nella proposta di Forza Italia, raccolta dal Sindaco e dall’Assessore Regionale alla Sanità Icardi, non si fa minimamente riferimento a quali risorse la Regione metterà a disposizione per la struttura, ma anche per il personale.

Proclami e annunci dell’Amministrazione regionale se ne sono letti e sentiti tanti, su tanti ospedali: ma le azioni concrete, a oggi, sono poche. Ci risulta, peraltro, che alcuni adeguamenti strutturali già previsti in aree ancora grezze dell’ospedale, necessari per fornire un servizio più adeguato e completo ai cittadini monregalesi, siano ancora in fase di realizzazione. Fare una seria programmazione degli interventi necessari nell’ospedale di Mondovì richiede un confronto puntuale con la Direzione dell’ASL CN1, una chiarezza sui finanziamenti messi a disposizione dalla Regione, tenendo conto dei lavori già previsti e programmati.

Ci pare troppo facile, e ben poco serio, liquidare la questione dei finanziamenti scaricando la responsabilità sui territori, come si evince dalle dichiarazioni che l’Assessore Icardi ha rilasciato ai media locali. La domanda è: quali risorse l’Amministrazione regionale è disposta a mettere per la realizzazione della Dialisi a Mondovì?

Il Circolo PD di Mondovì