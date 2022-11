Fossano saluta Riccardo Bonavita, uno degli ultimi testimoni della Seconda Guerra mondiale e della Resistenza

Fu lui, tra le altre cose, ad accogliere alla stazione di Fossano Giuseppe Longo, di ritorno dai suoi quasi mille giorni di prigionia, come ben descritto nel recente volume della figlia, la professoressa Maria Paola Longo, "949 giorni".

Classe 1928, ha rappresentato per il territorio forse il più nitido esempio di memoria storica degli Anni Quaranta, con i suoi racconti e i suoi articoli sempre dettagliati sulle figure che restituirono a Fossano la libertà dopo il regime fascista.

Fu attivo in innumerevoli realtà associative, tra cui il Club Alpino Italiano, l'Unitre e naturalmente l'Associazione Nazionale Partigiani.

Andrea Silvestro, vicepresidente della sezione locale, lo ricorda così: "Una notizia tristissima, che quasi non riesco a dare. Una perdita enorme. Per le sua famiglia in primis (...). Della Resistenza sei stato un lucido e ponderato testimone fino alla fine. Dotato di una memoria infallibile, capace di riconoscere con esattezza volti a tutti sconosciuti, immortalati su sbiadite fotografie di 80 anni fa. E di ricostituirne la storia di vita con una dovizia di particolari sorprendente! Un uomo animato da mille passioni, dall’arte ai francobolli, dalla montagna alla storia. Un uomo che si è sempre donato: alla sua famiglia, all’associazionismo, all’arte, agli amici, al volontariato. Senza risparmiarsi mai. Con un’energia e una passione contagiose, da ragazzino".