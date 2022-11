Presentato ufficialmente il bando del XXXV Premio Giornalistico del Roero

È giunto il momento di scaldare i motori per il XXXV Premio Giornalistico del Roero, riconoscimento nato nel 1989 e partito da Sant’Anna di Monteu Roero con un unico scopo: far conoscere la terra a sinistra del Tanaro e le sue eccellenze.

Non a caso, questa è l’epica descrizione che accompagna il bando di concorso: “Il Roero, in Piemonte, è così: bello, selvaggio, intrigante. Una ventina di Comuni, castelli, fascino, storia, personaggi. E, ogni estate, diventa passerella di musica, incontri, cibo, vini, colline e pianori, boschi e tanta frutta”.

Se l’idea vi stuzzica, ecco le regole da seguire, prendete nota: “Il Premio Giornalistico del Roero è riservato ad articoli e servizi pubblicati su quotidiani, settimanali, mensili, riviste tecniche e trasmissioni radiofoniche e televisive, sistemi telematici e siti web, editi in Italia e all’estero. In questa nuova edizione saranno presi in considerazione gli articoli e i servizi pubblicati tra il 1° giugno 2022 e il 31 maggio 2023, che abbiano focalizzato i temi riguardanti la realtà, la storia e le prospettive future del Roero con riferimenti agli aspetti vitivinicoli e agricoli, economici, umani, sociali, gastronomici, tradizionali e culturali. Gli articoli e i servizi potranno trarre spunto da notizie o situazioni di attualità, ma non dovranno limitarsi alla pura cronaca”.

Se vi dovesse servire ancora un motivo per partecipare, sappiate che “Le categorie degli articoli e gli importi del concorso prevedono un premio pari a 2mila euro per le testate a diffusione nazionale (Italia), un premio di 2mila euro per le testate a diffusione internazionale ed un premio di 1.500 euro per le testate a diffusione locale. Si partecipa inviando gli elaborati alla segreteria dell’Associazione Premio Giornalistico del Roero (premioroero@gmail.com). L’organizzazione può fare anche una selezione autonoma scegliendo tra i pezzi pubblicati o andati in onda”.