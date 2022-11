Prevenire violenza e molestie sessuali nei luoghi di lavoro: in Cgil si presenta un libro

In continuità con gli Stati Generali sulla Sicurezza sul Lavoro, e nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza, la CGIL di CUNEO venerdì 25 novembre alle 16,30 presso il salone - in via Michele Coppino n° 2 BIS – CUNEO, verrà presentato il manuale PREVENZIONE DELLE VIOLENZE E DELLE MOLESTIE ANCHE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO.

Nel mondo del lavoro persistono episodi di molestie e violenza di natura anche sessuale.

Dopo un percorso formativo il gruppo di lavoro della Cgil Piemonte, di cui anche la Cgil di Cuneo fa parte, hanno creato questo manuale allo scopo di dare uno strumento operativo per migliorare le condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori ed in particolare nella fattispecie prevenire le violenze e le molestie negli ambienti di lavoro.

L’evento è aperto alla cittadinanza.