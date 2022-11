Violenza di genere: l'Italia non è un Paese per donne. Sempre più maltrattamenti, anche in Granda

Violenza di genere: numeri spaventosi quelli dei maltrattamenti contro le donne. Anche in Granda.

Nonostante il "codice rosso", nonostante la sempre maggior attenzione al tema, nonostante l'inasprimento delle pene, è un fenomeno in costante crescita. Tante le forme di violenza: fisica, sessuale, psicologica, economica. Stalking, revenge porn.

Il prossimo 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il tema verrà affrontato stasera alle 21 nella trasmissione Quarta Parete, in onda il martedì su Targatocn e LaVocediAlba e sulle pagine Facebook dei due quotidiani on line.

Ospiti di Barbara Simonelli, ne parleranno il dottor Onelio Dodero, procuratore capo presso il tribunale di Cuneo e l'ispettore superiore dottoressa Mariella Faraco, responsabile della II sez. Squadra Mobile di Cuneo.

In regia Raffaelle Massano.