Un focus di Confindustria Cuneo per conoscere come risparmiare sulla bolletta energetica

Un focus dinamico e sintetico, in cui saranno condivisi con le imprese tutti gli approfondimenti indispensabili per partecipare al bando del DM “Energy Release”.

Il provvedimento adottato dal Ministero della Transizione Ecologica nel mese di settembre e che a partire da oggi diventa pienamente operativo con la possibilità da parte delle imprese di presentare domanda di partecipazione (i termini restano aperti fino al 5 dicembre) offre un’importante opportunità di risparmio e permetterà di stipulare un contratto con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) andando a bloccare per 3 anni fino al 30% dell’energia consumata ad un prezzo fisso “calmierato” pari a 210 €/MWh, che potrebbe essere ulteriormente ridotto a 180 €/MWh in allineamento a quanto previsto nel regolamento europeo 2022/1854.

La domanda potrà essere presentata dai grandi consumatori di energia e anche dalle realtà che, pur non avendo singolarmente i requisiti, avviino il procedimento insieme ad altre aziende. Il meccanismo, oltre ad essere di per sé complesso, è alla sua prima applicazione ed è utile valutare in modo specifico gli aspetti connessi alla predisposizione della domanda. Il webinar è organizzato in collaborazione con Visio SPA, il consulente energetico del Consorzio Granda Energia.

“I temi energetici sono al centro delle strategie aziendali -commenta Andrea Corniolo, responsabile Sicurezza e Ambiente Confindustria Cuneo -, e a questo primo appuntamento ne seguiranno altri con i quali saranno affrontate le questioni più importanti per dare un supporto sempre puntuale e costante alle Associate”.

Per iscriversi all’evento: www.confindustriacuneo.it/calendario