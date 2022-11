Come aprire una società a Dubai?

Stai pensando di aprire un'attività a Dubai o trasferirti lì? È fondamentale conoscere tutti i termini prima di proiettarsi a pieno in questo nuovo progetto imprenditoriale. Gli Emirati Arabi Uniti sono diventati un vero e proprio paradiso fiscale per chi cerca un lavoro allettante, ma soprattutto per gli imprenditori che vogliono evitare di pagare le tasse esorbitanti previste nei loro Paesi. Dubai sta attirando sempre più imprenditori non solo per i suoi splendidi paesaggi e i suoi vantaggi fiscali, ma anche per le sue numerose opportunità di business. L'economia locale è in continuo sviluppo, il che lascia spazio anche agli imprenditori che desiderano agire stabilendosi direttamente sul posto. Dubai è una meta interessante per investire e sviluppare progetti, tuttavia, ci sono alcune cose che devi sapere sull'apertura di una società a Dubai.

Quali tipi di attività possono essere avviate a Dubai?

La legge degli Emirati Arabi Uniti consente agli stranieri di creare tre tipi di società che si differenziano per la natura delle loro operazioni e le leggi che le governano. A seconda della scelta del tipo di business prescelto, un'azienda potrà operare solo nei mercati internazionali o locali. Diamo un'occhiata più da vicino ai diversi tipi di attività che possono essere aperte a Dubai.

Società offshore

Questa è la forma più semplice di società. In questo caso, l'amministratore della società può detenere il 100% delle azioni della società. Una società offshore può essere costituita molto rapidamente, ma ci sono alcune restrizioni. Ad esempio, sebbene la società sia registrata negli Emirati Arabi Uniti, non può fornire servizi o vendere beni ai residenti.



Società in Free zone

Questo tipo di società può essere aperta in qualsiasi Zona Franca dell'emirato e consente alle aziende di beneficiare di un accesso illimitato al mercato internazionale. La creazione di una tale società richiede una presenza a Dubai dell’imprenditore (almeno un accesso negli EAU ogni 6 mesi all'anno). In caso di creazione di un'impresa in una delle Free zone di Dubai, puoi assumere dipendenti con contratto di lavoro e ottenere il visto di residenza.



Società LLC

La terza forma di società è una LLC locale. Molte persone che vivono e lavorano a Dubai scelgono di aprire la propria attività lì. Una società che fornisce servizi localmente negli Emirati Arabi Uniti deve però soddisfare determinati requisiti specifici. Nel caso di una LLC, è necessario in taluni casi avere un partner cittadino degli Emirati Arabi Uniti. Il partner, chiamato anche Sponsor, il più delle volte appare solo nei documenti aziendali e non partecipa al suo funzionamento.



Le varie tappe per creare una società a Dubai

La scelta del tipo di società non è tutto, perché devi ancora definire il tipo di attività da svolgere e ottenere la licenza appropriata. Esistono tre tipi principali di licenze negli Emirati Arabi Uniti, legate al settore di interesse, ovvero:



Commercio

Produzione

Servizi



La scelta della licenza determina l'ambito delle operazioni e le opportunità di sviluppo del business. Vale anche la pena ricordare di scegliere una buona zona economica in base al settore stesso.



