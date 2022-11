È sicuro acquistare un'auto usata che è stata precedentemente coinvolta in un incidente?

Quando acquisti un'auto usata, corri sempre dei rischi, soprattutto se la compri con la formula “vista e piaciuta” praticamente sempre utilizzata dai privati ma anche da alcuni concessionari. E se ha dei problemi occulti, se è stata incidentata?

Come sapere se l'auto che acquisti ha problemi?

Sono molte le incognite che affronti nell'acquisto di un'auto usata, non puoi conoscerne la storia, se ha avuto precedentemente un incidente, se il chilometraggio è stato alterato, se è sottoposta a provvedimenti legali o, peggio, se è stata rubata.

Nel migliore dei casi rischi di pagare una somma che, se sapessi più informazioni, ridurresti senz'altro nell'acquisto. Alcune persone particolarmente esperte di auto come un carrozziere o un buon meccanico sono forse anche in grado di capire ad occhio se l'auto ha avuto precedentemente incidenti.

Se non sei così esperto, il fatto di vederla in buone condizioni, messa bene a posto, potrebbe ingannarti, salvo poi trovarti con problemi di assetto, di tenuta di strada, con sospensioni difettose di cui ti accorgi solo viaggiando e che ti costringono a costose riparazioni.

Non è sicuro, quindi, acquistare un'auto usata se non ne conosci la storia ma come fare? Su ogni auto si trova un codice, sotto al cofano motore, sul bordo interno della portiera o sul libretto di circolazione che identifica il veicolo. Si tratta del Codice VIN.

Prima di procedere all'acquisto, perciò, cerca più informazioni con la verifica VIN e cronologia veicolo per avere dati derivanti da molti database sulla storia dell'auto che ti interessa.

Cliccando su quanto evidenziato potrai inserire il codice VIN e avere la storia del veicolo anche relativamente a dati che forse nemmeno il proprietario attuale conosce e che sono fondamentali per verificare la sicurezza dell'auto e la congruità della richiesta economica.