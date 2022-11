Euromontaggi “trasloca il vostro mondo” ogni volta che realizza il trasferimento di un’abitazione

L'azienda, di proprietà della famiglia Senna di Villafranca Piemonte, inizia ad operare nel 2006. Mimmo, il padre, lavorava già presso vari mobilifici in qualità di montatore mobili e Freddy, il figlio, dopo aver lavorato presso alcune ditte di traslochi, si appassiona così tanto da decidere di metter su la propria impresa, coadiuvato dal padre giunto alla ormai alla pensione e che apporta così la sua grande esperienza. Si inizia con un primo furgone, la prima autoscala e una chiara l'idea in testa: traslocare una casa non è solo spostare mobili e oggetti, ma è fondamentale aggiungere quella cura e qualità di servizio in più che porti a traslocare tutto “il mondo” delle famiglie che decidono di cambiare abitazione. Una “casa” che rimane quella che era prima del trasferimento, con la certezza di serenità in un momento che spesso è difficile.

Lo smontaggio e rimontaggio dei mobili viene effettuato con precisione e cura, gli oggetti coccolati perché non subiscano nessun danno. Casi di trasporto più complicati, abitazioni in centri storici con spazi ristretti, ogni situazione viene risolta brillantemente e con perizia. Tutto ciò è possibile grazie ad uno staff scelto e competente, in cui ognuno fa la sua parte con professionalità, passione e dedizione, oltre ai titolari che partecipano ad ogni trasloco controllando che tutto fili alla perfezione, mentre Valentina, la moglie di Freddy si occupa della parte amministrativa e burocratica. E, non per ultimo, gentilezza e simpatia da parte di tutti che contribuiscono ad alleggerire un momento stressante della vita delle famiglie.

Grazie al passaparola, di cliente in cliente, l'azienda in oltre 15 anni è arrivata a realizzare oggi 120/130 traslochi all'anno, con due grandi furgoni ed uno staff composto mediamente da 6-7 persone. E, ancora oggi, viene mantenuto lo stile iniziale, cioè quello di non puntare solo ad un lavoro veloce ma di fare un lavoro “ben fatto”, quindi rapidità unita all’efficienza, anche se occorre a volte un giorno in più per la cura di tutta la lavorazione e per provvedere a tutti gli adattamenti necessari alla nuova casa.

La soddisfazione del cliente è, come il primo giorno, il motore che muove l’operato di tutta l’Azienda.

Euromontaggi, grazie alla comprovata professionalità, continua ad essere scelta per il trasporto, montaggio ed eventuale adattamento da parte di rinomati mobilifici del territorio. Inoltre, offre il servizio di noleggio autoscala ad artigiani che lo necessitano.

Fra i progetti di Freddy c’è quello di acquistare un'altra autoscala, più alta e idonea a servire più tipologie di abitazione. Uno dei problemi che purtroppo però riscontra e la carenza di manodopera in quanto questo tipo di lavoro spesso non ha orari ed è certamente faticoso. Ma basterebbe tanti giovani comprendessero che certe fatiche sono nulla in confronto alla soddisfazione di vedere il cliente così felice del lavoro che gli si è dedicato.

L’area di operatività si rivolge, oltre che Villafranca, a Saluzzo Savigliano, Racconigi, Cuneo e Torino.

Euromontaggi Traslochi e Montaggio Mobili - 347.746 9474