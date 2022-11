AVIS Dronero in festa con il consueto pranzo sociale

Domenica 20 novembre si è svolto il consueto pranzo sociale della sezione AVIS di Dronero. La giornata è iniziata con la Santa Messa nella parrocchia di Sacra Famiglia di Roccabruna celebrata da don Marco Bruno con la presenza delle consorelle di Caraglio, Valgrana, Cervasca, Bernezzo e Busca. La festa è proseguita poi al Ristorante “Il Quadrifoglio” di Caraglio.

Il Presidente Leo Acchiardi ha colto l’occasione per ringraziare i soci per la solidarietà e l’amore per il prossimo che viene dimostrato attraverso l’opera di donazione del proprio sangue. Ha poi proseguito il discorso ricordando che la sezione Avis di Dronero conta un buon numero di donatori effettivi anche se, in seguito alla pandemia, si registra un netto calo delle donazioni.

Numerosi gli avisini premiati per aver raggiunto un elevato numero di donazioni, esempio di altruismo e generosità che sono i fondamenti di questa associazione.

Nel corso del banchetto, non sono poi mancati momenti di divertimento e simpatia tra i partecipanti.

Una bella giornata di festa all’insegna della solidarietà, conclusa con il ringraziamento, da parte di tutto il Direttivo, ai donatori presenti per l’importante opera di volontariato svolta a favore del prossimo e l’arrivederci al prossimo anno in cui verrà celebrato il 55° di fondazione dell’AVIS di Dronero.