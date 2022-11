Saluzzo, duo di giovani talenti in concerto al Monastero della Stella

Nei pomeriggi autunnali tornano, domenica 27 novembre alle 17, “I Salotti Musicali” al Monastero della Stella, in piazzetta Trinità 4/A a Saluzzo.

I concerti sono organizzati dall’associazione "Amici del Teatro e della Musica Magda Olivero" di Saluzzo e dall’associazione “Toret Artist Tre Sei Zero” di Torino, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e il patrocinio del Comune di Saluzzo.

Ospiti del primo concerto sono i giovani musicisti, di 18 e 21 anni, Letizia Gullino, al violino, e Luca Troncarelli al pianoforte, studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.

Nonostante la giovane età, i due concertisti, si sono esibiti per importanti realtà musicali quali: gli Amici dell’Orchestra Nazionale della Rai e l’Unione Musicale di Torino. Il duo ha recentemente vinto a Venezia il Premio Nazionale delle Arti, sezione musica da camera.

Il programma prevede la Sonata in si bemolle maggiore n° 40, K. 454 di Wolfgang Amadeus Mozart, l’Introduzione e Rondò Capriccioso op. 28 di Charles Camille Saint- Saëns e la Sonata in La maggiore di César Franck.

Il concerto fa parte dalla rassegna “I Conservatori in Piemonte – II edizione” ideata dall’associazione Toret Artist Tre Sei Zero di Torino allo scopo di far conoscere i giovani talenti musicali emergenti, allievi dei 4 Conservatori del Piemonte. Ingresso libero.

Prenotazioni sul sito: https://www.monasterodellastella.it/prenotazione/salotti-musicali-27-nov/163