Anche il PD cuneese si muove in direzione del congresso

Sono 12 le piazze cuneesi che sabato 26 novembre si coloreranno con le bandiere del Partito Democratico: segretari, iscritti e tesserati scenderanno nelle piazze e nelle strade della Granda a sostegno del percorso congressuale che i Dem hanno lanciato nei mesi a venire, e che avrà il suo apice con l’elezione del segretario nazionale, domenica 19 febbraio.



“L’accelerazione sul percorso del congresso PD impone una discussione interna che in questi giorni, con le prime candidature nazionali, sta prendendo piede. Il Partito Democratico ha scelto una strada con tappe ben definite e la garanzia della massima trasparenza nelle decisioni che verranno prese e che porteranno all’elezione del nuovo segretario - afferma il Segretario provinciale Mauro Calderoni - Le critiche al PD su giornali e tv sono all’ordine del giorno, ma un processo di selezione del proprio leader, con ruoli e tempi ben definiti, non è una prerogativa comune nel panorama partitico italiano. Lo rivendico come elemento di serietà di fronte all’elettorato: sabato 26 novembre lo testimonieremo nelle piazze cuneesi e chiederemo fiducia e adesione a chi non si identifica in questo gioverno di destra-centro”.



Di seguito le indicazioni di orario e luogo in cui gazebo e banchetti prenderanno vita nelle città cuneesi sabato 26 novembre.



- ALBA

piazza Ferrero dalle 9 alle 12

via Vittorio Emanuele dalle 15 alle 18

- BRA

via Cavour dalle 16

- CARAGLIO

via Roma dalle 8 alle 13

- CARRÙ

piazza Perotti dalle 9

- CUNEO

via Pellico angolo via Meucci dalle 10 alle 12

via Roma (inizio) dalle 16 alle 19

- DOGLIANI

piazza Umberto I dalle 9 alle 13

- FOSSANO

viale Alpi angolo corso Cristoforo Colombo dalle 10 alle 12

- MONDOVÌ

piazza Ellero dalle 9 alle 12; nel pomeriggio apertura della sede

- PAESANA

piazza Vittorio Veneto dalle 14.30

- PIASCO

piazza Biandrate dalle 9

- SALUZZO

corso Italia dalle 15.30

- SAVIGLIANO

piazza Santarosa dalle 10 alle 12 e al pomeriggio