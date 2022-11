MTB: presentate le gare del Marathon Bike Cup 2023, nel circuito anche Pedalanghe e La Via del Sale

Si è svolta nei giorni scorsi a Borgaro Torinese, nella nuova sede della Drigani Bici, la presentazione dell'edizione 2023 della gare inserite nel famoso circuito Marathon Bike CUP.

Sei gare importanti di MTB tra cui oltre la Pedalanghe di Cossano Belbo, il Muretto di Alassio, la Via del Sale di Limone Piemonte, l'Assietta Legend di Sestriere, il Tour de Salasses Mont Blanc di La Salle (AO) e la Prevostura di Lessona (BI).

Alla manifestazione erano presenti per la Pedalanghe Luca Garelli della Dinamyc Center, Romildo Zotti presidente del Pedale Canellese, il Sindaco di Cossano Mauro Noè, il vice Luca Tosa ed il consigliere delegato Luca Bosca. Una nutrita compagine a dimostrazione dell'importanza della manifestazione per il territorio dell'Alta Langa. Il percorso della Pedalanghe con partenza ed arrivo a Cossano Belbo si snoda sulle colline di Rocchetta Belbo, Castino, Trezzo Tinella e Mango . 43 km con quasi 1900 metri di dislivello positivo con impegnative salite e spettacolari discese tra cui alcuni tratti dei percorsi del Bike Park Alta Langa.

Gli organizzatori, orgogliosi per essere stati ancora una volta selezionati dal prestigioso marchio della Marathon Bike CUP, cercheranno di dimostrare di avere le carte in regola per farne parte. Una gara partita in sordina, cresciuta ogni anno, che porta numerosi bikers ad apprezzare le nostre bellissime colline degustando i nostri meravigliosi prodotti del territorio, grazie anche ad un'impeccabile organizzazione che annovera molti volontari dei 5 paesi coinvolti nella manifestazione.

Gli organizzatori e l'amministrazione comunale cossanese intendono aderire nel 2024 anche ad altri circuiti internazionali per aumentare il numero dei partecipanti e di conseguenza dei visitatori delle nostre fantastiche colline.