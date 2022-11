Iacopo Barison a Cuneo con il suo 'Autofiction'

Prosegue il tour che sta portando Iacopo Barison - scrittore originario di Fossano e milanese d'adozione - in giro per l'Italia a parlare di 'Autofiction', il proprio ultimo romanzo edito con Fandangolibri.



Giovedì 24 novembre alle 18.30 Barison sarà a Cuneo, presso la Libreria dell'Acciuga in via Dronero. A dialogare con lui un altro scrittore cuneese - braidese nello specifico - Nicola Brizio.



Di 'Autofiction' il nostro giornale aveva parlato a lungo all'uscita, nei mesi scorsi, intervestando lo stesso Barison.