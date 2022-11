Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Verzuolo, in vista delle festività natalizie, organizza il "Vinted dei bambini e dei ragazzi" per scambiare giochi, libri e lavoretti con i propri amici, proprio come su Vinted!

L'appuntamento per tutti è domenica 4 dicembre a Palazzo Drago, dalle 9,30 alle 17,30.

Per mettere il tuo banco contatta con un messaggio il 349/6011678, oppure manda un'email a protocollo@comune.verzuolo.cn.it entro e non oltre il 30 novembre.