Cuneoginnastica d'argento nel campionato interregionale Gold Allieve

Palaginnastica, Torino, Campionato interregionale di ginnastica Artistica femminile GOLD 1 e GOLD 3 della Federazione Ginnastica d’Italia.

La Cuneoginnastica, dopo un campionato regionale da incorniciare nel quale nelle due prove ha ottenuto oro, e bronzo con la squadra esperta in Gold 1 e bronzo con la squadra di giovanissime in Gold 3, brilla anche nella prova interregionale.

In questa competizione di Torino gareggiavano tutte le squadre di Piemonte e Valle d’Aosta insieme alle compagini della Liguria.

Le prime a scendere in campo sono state le giovanissime: Eleonora Bessone, Delfino Sophia, Adele Pace e Reinero Shahini Caterina che con delle buone e solide prove su tutti e quattro gli attrezzi ottengono un importante punteggio di squadra che le proietta al quarto posto in classifica interregionale.

Questo risultato, seppur un po' amaro per i pochi decimi che dividono le ginnaste cuneesi dal podio, è di estrema importanza perché conferma lo stato di forma e di crescita tecnica delle piccole ginnaste.

Nella categoria Gold 1 erano le più esperte a gareggiare contro le squadre piemontesi e liguri.

Sul podio interregionale dunque al primo posto la società di Chiavari seguita dalla Cuneoginnastica ed al terzo posto la Pietro Micca di Biella. La squadra della A.s.d. Cuneoginnastica era rappresentata dalle cuneesi Delfino Asia, Hadouz Sara e Jennifer Pancera e dalla caragliese Alissa Frakulla. Per loro qualificazione certa alle finali nazionali di dicembre a Jesolo. Nonostante queste atlete non siano nuove alle finali nazionali, aspettano sempre con piacere la qualificazione per godere di importanti e pregiati momenti sportivi che, come sempre accade, regalano forti emozioni.

Tecnici e dirigenti dell’associazione sono molto soddisfatti dei risultati ottenuti dalle loro giovani ginnaste e guardano al futuro in attesa dei molti traguardi che queste piccole promesse della ginnastica potranno raggiungere.