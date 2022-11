Taglio del nastro per la sede legale del Cfpcemon a Ceva

Lunedì sera il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone, il vicesindaco Lorenzo Alliani, la presidente del Cfpcemon Cinzia Gonella e il direttore Marco Lombardi hanno sancito in forma ufficiale, con il simbolico taglio del nastro, l’ingresso dello staff della sede legale del Cfpcemon nello stabile di Via XX Settembre 9.

"Con grande piacere inauguriamo la nuova sede di Via XX Settembre, un luogo che ci permette di avere tutti gli uffici dell'ente riuniti in un luogo soltanto oltre ad essere di comodo accesso alla stazione ferroviaria. - ha commentato la presidente Cinzia Gonella - Un grande impegno che grazie all'amministrazione ed agli uffici comunali di Ceva ci permette di essere sempre più presenti sul territorio, in grado oggi di offrire molti servizi che vedono la formazione come denominatore comune. Il nostro grazie va anche alle tante società e professionisti che hanno lavorato egregiamente, rispettando le scadenze, e con grande impegno per darci questi nuovi ed efficienti uffici."

Alla piccola cerimonia hanno partecipato anche il CdA del Cfpcemon, le aziende che hanno collaborato alla ristrutturazione e il Direttore in pensione Mario Barello che da sempre ha creduto nel progetto della sede legale.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi alla sede legale del Cfpcemon

Tel 0174246398– info@cfpcemon.it - www.cfpcemon.it