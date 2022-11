Cosa sono i camini a pellet e come funzionano

La tecnologia continua a crescere ininterrottamente in ogni ambito, compresa quella che si occupa del nostro riscaldamento. Una delle ultime novità, infatti, sono i camini a pellet. Ma cosa sono esattamente? Come funzionano? E cosa bisogna sapere volendoli acquistare?

Tutto quello che c’è da sapere sui camini a pellet

Oggigiorno i camini a pellet sono il mix perfetto tra design, resa termica e qualità. In sostanza, questi sistemi di riscaldamento uniscono le caratteristiche e le funzionalità di stufe e termostufe ma, allo stesso tempo, presentano anche un’estetica impeccabile: sono dei fantastici complementi d’arredo. E in particolare lo sono quelli di Artel camini a pellet che sono persino in grado di riscaldare un singolo ambiente o essere collegati ai termi per rendere più calda l’intera casa.

Il loro funzionamento è piuttosto semplice: possiedono un focolare capace di mantenere il calore nella camera di combustione che poi, piano piano, si diffonde nei vari ambienti.

Hanno, inoltre, un bruciatore, un serbatoio per il pellet e una coclea che funge da alimentatore, ossia che fa cadere il combustibile dentro il fuoco. Una volta che il pellet è caduto, esso viene mescolato da un getto di aria che fa da sistema di ventilazione che, tra le altre cose, riduce anche il consumo del pellet stesso.

Per funzionare correttamente, infine, i camini a pellet hanno bisogno di corrente elettrica.

Camini a pellet: tipologie

Sul mercato esistono varie tipologie di camini a pellet. Una di queste è il camino a pellet ad aria. In tale caso, l’aria calda umidificata si diffonde nell’ambiente tramite griglie frontali e attraverso un sistema di canalizzazione installato in tutti i locali. Questa tecnologia permette che il calore si diffonda omogeneamente nell’ambiente, ossia senza neanche sbalzi di temperatura.

Poi i camini a pellet a gas che sono, nei fatti, degli apparecchi multifunzionali. Grazie ad essi, infatti, il calore che viene prodotto si espande in tutti gli ambienti e l’acqua calda che automaticamente si genera può essere persino utilizzata per l’impianto idrico sanitario.

Ma non è finita qui, poiché è possibile aggiungere un serbatoio per raccogliere l’acqua calda sanitaria o installare un impianto solare termico. Se vi state chiedendo il perché la risposta è molto semplice: così si riduce in maniera notevole anche il consumo di elettricità.

Caratteristiche principali

Tra le caratteristiche principali dei camini a pellet troviamo:

● sono programmabili: sia la temperatura che l’orario di accensione e spegnimento;

● riscaldano l’intero ambiente: anche i punti più lontani dal camino stesso grazie al mix di sistemi di trasmissione del calore;

● buon rendimento termico: addirittura assicurato;

● assoluta sicurezza: non contiene nemmeno gas tossici;

● lunga autonomia: una carica di pellet dura almeno due giorni;

● basse spese di gestione: il pellet riesce a mantenere ancora prezzi decenti;

● scarsa manutenzione e pulizia; poiché si produce una quantità di cenere minima;

● necessaria una canna fumaria: serve per portare verso l’esterno i fumi di scarico.

Noi vi abbiamo illustrato solo le caratteristiche principali, ma in realtà ce ne sono molte altre che assicurano diversi benefici.