Il Presale di Metacade (MCADE) è stato ufficialmente lanciato: sarà il prossimo Cripto Token di tendenza nel 2023?

Nel 2021, il prezzo di Solana è passato da circa $2 a oltre $250: un aumento massiccio pari a circa il 17.500%. La grande crescita del settore ha reso milionarie un bel po' di persone e questo ci porta logicamente alla domanda successiva, ovvero quale sarà il prossimo cripto token o token di utilità di tendenza nel 2023?

In questo articolo analizzeremo una nuova piattaforma all'avanguardia chiamata Metacade (MCADE).

Con il lancio del suo presale, atteso da tempo, sta facendo parlare di sé su tantissimi canali riguardanti le criptovalute di come rivoluzionerà il gaming nel metaverso. Esamineremo i motivi per cui potrebbe essere l'investimento più redditizio del momento.

Che Cos'è Metacade?

Fondamentalmente, Metacade è la prima sala giochi della community Web3. Intende diventare l'equivalente nel metaverso della sala giochi in cui tu e i tuoi amici passavate ore e ore da bambini (o che, perlomeno, vedevate nei film americani come Terminator 2).

Su Metacade potrai divertirti con i tuoi amici, giocare a un'ampia varietà di titoli nuovi di zecca e persino conoscere gli sviluppatori di videogiochi, che potrebbero voler assumere persone proprio come te. Qui c’è davvero tutto ciò che si può desiderare dal GameFi.

La piattaforma è supportata dal token di utilità MCADE, che consente di interagire con la community e di beneficiare direttamente della crescita della piattaforma Metacade.

Perché Metacade Potrebbe Essere il Cripto Token di Maggior Tendenza del 2023?

Se cerchi uno straordinario token di utilità, MCADE di Metacade è assolutamente quello su cui devi puntare. Ecco alcuni dei motivi principali per cui questa criptovaluta è pronta ad avere un fantastico 2023.

Giochi di Ogni Tipo

Molti progetti del metaverso stanno sviluppando soltanto singoli giochi aventi poca possibilità di espansione o immaginazione. Metacade fa molto di più, creando uno spazio nel metaverso in cui poter giocare non solo ad uno, ma a una spettacolare gamma di titoli diversi, tutti nello stesso posto.

Questo fa di Metacade una piattaforma universale che si rivolge ad ogni tipo di giocatore da ogni parte del mondo. Sia che si tratti di ospitare tornei ed eventi competitivi per i giocatori più hardcore, sia che si tratti soltanto di divertirsi, Metacade è in grado di soddisfare le esigenze di tutti. La maggior parte degli altri progetti GameFi Web3 non riesce ad offrire nulla di simile.

Dal punto di vista dell'investimento, questo riduce notevolmente il rischio in quanto non dipende dalla popolarità di un singolo gioco. È come investire in Netflix, piuttosto che in un singolo film.

Metagrant

Metacade non si limiterà ad aiutare i suoi utenti ad affermarsi nel settore del gaming Web3, ma garantirà anche lo sviluppo essenziale dei giochi Web3 sulla sua piattaforma, grazie a un ingegnoso programma chiamato Metagrant.

I Metagrant offrono agli sviluppatori più promettenti i finanziamenti necessari per dare vita alle loro idee di gioco e svilupparle su Metacade. La community potrà votare i suoi giochi preferiti o le funzionalità che desidera vedere durante lo sviluppo. I finanziamenti saranno erogati utilizzando il token nativo MCADE come valuta, restituendo qualcosa alla community e contribuendo a portare su Metacade una serie di nuovi giochi.

I creatori di giochi ascoltano i feedback dei loro utenti, ma in questo caso si passa a un livello superiore, in cui è la community a decidere cosa sviluppare.

Play-to-Earn

Metacade promuoverà anche gli aspetti del play-to-earn sulla sua piattaforma, ma con un tocco di novità, per certi versi più simile a quello del contribute-to-earn. In sostanza, potrai essere ricompensato interagendo sulla piattaforma di Metacade e con la sua community.

Questo potrebbe significare ricompense per il raggiungimento di determinati obiettivi nei giochi o ricevere uno o due token MCADE per aver contribuito a scrivere una recensione o una guida per un particolare gioco, dando agli utenti dei motivi per continuare a tornare su Metacade.

Dalla Community, per la Community

Metacade ha anche intenzione di cedere il controllo completo del progetto alla community una volta che si sarà affermato come vero leader nel settore del gaming Web3. I ruoli chiave saranno affidati a membri fedeli della community, in modo che possano contribuire a portare il progetto nella direzione in cui la community vuole che vada.

Con il passare del tempo, i possessori del token avranno anche la possibilità di votare su questioni importanti che riguardano la piattaforma . Questo rende Metacade un progetto unico nel suo genere, che ruota intorno alla community in un modo che la maggior parte degli altri progetti di cripto gaming non ha mai fatto finora.

Un hub delle Carriere nel GameFi del Web3

Metacade si sta anche attrezzando per diventare un hub per gli sviluppatori di progetti GameFi, oltre che un punto di ritrovo per professionisti che possano aiutarli a crescere e prosperare. Se sei un giocatore, forse avrai pensato di diventare un tester di giochi, un animatore o un designer; in questo caso Metacade può aiutarti a realizzare il tuo sogno.

In futuro, la piattaforma intende estendere la sua portata. Incorporando la possibilità di assumere personale durante il ciclo di sviluppo dei giochi nell'arcade di Metacade, ci sarà la possibilità di trovare un lavoro nel settore che ami. Immagina di essere ricompensato per testare i giochi che ti interessano, il tutto senza lasciare lo spazio che ami.

Sei in tempo

Al momento della scrittura di questo articolo, il presale del token MCADE di Metacade è stato appena lanciato, quindi hai ancora la possibilità di mettere le mani su questa fantastica offerta.

Verranno resi disponibili 1,4 miliardi di token in 9 fasi, il 70% dei token totali. Nell'attuale fase iniziale di vendita, puoi ottenere ben 125 MCADE per 1 USDT, ma questa cifra diminuirà in ogni fase, fino ad arrivare a 50 MCADE per 1 USDT, quindi chi prima arriva, meglio alloggia!

Perché dovresti investire in Metacade?

Nessuno può prevedere il futuro. Ecco perché è sempre importante effettuare una corretta analisi del rischio prima di effettuare un investimento.

Ma detto questo, sono davvero tanti i vantaggi di Metacade e del suo token MCADE. Se si considera l'intero ecosistema, che supporta la pubblicazione di una serie esclusiva di titoli arcade, all'interno di una gaming community Web3 davvero democratica che offre socializzazione, divertimento e persino crescita professionale, c'è molto di cui essere entusiasti.

Dato che il presale è appena iniziato, questa è l'occasione perfetta per fare un grande affare prima che inizi la vera fase di crescita. Metacade sembra poter diventare in tutta facilità una delle criptovalute più importanti e di maggior tendenza del 2023 e consentire a chi crede nel suo progetto di guadagnare una piccola fortuna.