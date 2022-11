JP Morgan registra il proprio portafoglio di criptovalute!

Come la maggior parte degli operatori bancari, la banca americana JP Morgan sta lavorando attivamente al lancio di prodotti digitali. Recentemente, il colosso americano ha depositato il proprio marchio per il lancio di un portafoglio digitale. Nonostante il contesto molto ribassista che ha colpito il mercato delle criptovalute per oltre un anno. Un modo per prepararsi al ritorno del mercato toro?

JP Morgan fa un altro passo nel mercato delle criptovalute!

Se il CEO di JP Morgan ha già assunto posizioni ostili nei confronti degli asset digitali, la strategia del gruppo è ben diversa. Da diversi mesi JP Morgan sta esplorando diverse strade nel mercato delle criptovalute. L'ultima? Portafogli di criptovalute! Un segmento in cui la banca americana potrebbe affermarsi rapidamente.

In ogni caso, l'istituzione ha appena compiuto un primo passo depositando un marchio presso l'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti. La banca americana avrebbe registrato il nome "J.P Morgan Wallet" per offrire un portafoglio di criptovalute per lo scambio e la compravendita di beni digitali. La domanda di registrazione del marchio è stata approvata la scorsa settimana dall'USPTO.

In un tweet pubblicato ieri, Michael Kondoulis, avvocato specializzato in marchi su licenza, metavers e NFT, ha confermato la notizia del deposito del marchio. Secondo le rivelazioni di Kondoulis, il portafoglio potrebbe coprire diverse aree, tra cui la capacità di emettere assegni virtuali.

JP Morgan cerca di sviluppare progetti web3

Qualche anno fa, l'esplorazione delle tecnologie blockchain era considerata rischiosa per le banche. Oggi sembra che il rischio sia cambiato. Ora, lasciare il soggetto da solo sembra essere una posizione molto più difficile da mantenere. E JP Morgan lo ha capito.

La banca sta lavorando da diversi mesi per esplorare il potenziale della blockchain per lanciare nuovi prodotti, un po’ come avvenuto per il lancio di Quantum AI. La banca ha recentemente annunciato che parteciperà a un progetto dell'Autorità monetaria di Singapore insieme ad altre due banche. L'obiettivo del progetto? Mappare casi d'uso concreti degli asset digitali nel campo della finanza decentralizzata.

Anche JP Morgan è molto attiva nel segmento del metaverso. In quest'area, la banca spera di fare un doppio lavoro: penetrare in un settore ad alto potenziale e modernizzare i propri metodi operativi per attirare nuovi clienti. A questo proposito, la banca ha appena acquisito la start-up americana Renovite Technologies, specializzata in pagamenti.

Un altro chiaro segno della crescente adozione di asset digitali?

Per molti, la salvezza del mercato delle criptovalute passerà attraverso una maggiore adozione. E soprattutto da parte degli attori istituzionali. L'integrazione di JP Morgan nel panorama delle criptovalute potrebbe quindi giocare a favore del mercato. In effetti, il lancio di un proprio portafoglio da parte della banca statunitense potrebbe contribuire a promuovere l'adozione degli asset digitali presso un nuovo pubblico.

Ma JP Morgan non è l'unico operatore finanziario tradizionale interessato agli asset digitali. Lo stesso vale per i giganti dei pagamenti Visa e Paypal, che hanno entrambi fatto notevoli passi avanti nel panorama degli asset digitali. Anche altre società, come American Express, stanno lavorando su questi temi per attirare nuovi clienti criptofili.

Tuttavia, alcuni si rammaricano di questi fatti. E si consideri che l'adozione delle criptovalute può avvenire indipendentemente dalle tradizionali strutture dominanti. Peggio ancora, secondo loro, ci sarebbe il rischio che questi grandi gruppi monopolizzino il mercato delle criptovalute e finiscano per distorcere il suo fattore decentralizzato.

In ogni caso, il market cap del mercato non era così basso dal gennaio 2021. Al momento in cui scriviamo, il mercato delle criptovalute rimane al di sotto degli 800 miliardi di dollari. Lo scorso novembre, quando il Bitcoin era al suo ATH di quasi 70.000 dollari, il mercato era valutato oltre 3.000 miliardi di dollari.