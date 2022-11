Saluzzo, “Il giardino di Armida”: musica barocca al Monastero della Stella per dire no alla violenza sulla donne

Nell’ambito della rassegna “Storie di (Dis)Pari Opportunità”, organizzata dal Comune di Saluzzo, l’associazione Zonta Club Saluzzo presenta il concerto “Il giardino di Armida”.

L’evento è in programma al Monastero della Stella, mercoledì 30 novembre alle 21.

Il concerto prevede arie barocche cantate dal soprano Barbara Zanichelli, accompagnata al clavicembalo dal maestro Maurizio Fornero.

Interverrà il professor Marco Piccat, storico e presidente della Fondazione CrSaluzzo.

Il Monastero sarà immerso dalle note scritte dai compositori di musica barocca: Claudio Monteverdi, Girolamo Frescobaldi, Barbara Strozzi, Georg Friedrich Haendel, Henry Purcell.

Il service della serata, promosso da Zonta Saluzzo, è in favore dei progetti che saranno veicolati per aiutare le donne vittima di violenza.

Barbara Zanichelli, soprano, è un’interprete che rivolge il suo lavoro artistico soprattutto alla musica antica e a quella contemporanea: dal gregoriano alla prima polifonia, dal madrigale alla cantata del Settecento, dal Novecento storico alle avanguardie contemporanee.

Svolge intensa attività concertistica partecipando, investe di solista, a produzioni musicali, in collaborazione con ensemble strumentali diversamente formati o di voci a cappella, esibendosi in importanti sale e festival internazionali.

Maurizio Fornero diplomato in organo e composizione organistica, pianoforte e clavicembalo si perfezione nell’esecuzione filologica del repertorio antico, svolge da anni un’intensa attività concertistica come solista nonché in formazioni cameristiche che lo ha portato ad esibirsi in prestigiose sale da concerto e festival nazionali ed internazionali di musica antica e barocca.

L’evento è organizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, con il patrocinio del Comune di Saluzzo.

Prenotazioni sul sito:https://www.monasterodellastella.it/evento/il-giardino-di-armida