Metti “Na séira Piemuntéisa” a Costigliole Saluzzo

“Na séira Piemuntéisa”, è questo il titolo della serata che andrà in scena a Costigliole Saluzzo, sabato 26 novembre, alle ore 20,45, nel salone polivalente di via Busca (Ingresso di fianco alla Bocciofila). Si tratta di una serata interamente dedicata alla lingua Piemontese che prevede momenti di musica, umorismo, poesia tutto rigorosamente in Piemontese. La parte canora della serata è affidata ai gruppi “Le giovani voci del Monviso” e i “10 Piasent” mentre la parte legata all’umorismo ed alle poesie è affidata ad alcuni costigliolesi (top secret i loro nomi) che si alterneranno sul palco tra una esibizione canora e l’altra.

Non una serata di musica, quindi, e nemmeno una sorta di rivista comica ma un insieme, sapientemente dosato, in cui tutte le proposte della serata avranno spazio in un alternarsi di momenti più leggeri ad altri più intimi e coinvolgenti. Ci sarà modo anche di riscoprire modi di dire e battute della lingua Piemontese, ma anche per riflettere un attimo su una Lingua che dal 1981, è riconosciuta fra le lingue minoritarie europee ed è inoltre censita dall'Unesco, nell'Atlante delle lingue del mondo in pericolo, tra l e lingue meritevoli di tutela. Sono previsti anche riconoscimenti a persone che si sono maggiormente distinte nella valorizzazione della tradizione piemontese - lingua, cultura, storia, tradizioni - con particolare riferimento all’area del Monviso.

“In realtà – spiegano gli organizzatori – la serata non è una prima assoluta per Costigliole. Infatti una serata analoga era stata proposta già nel 2012 nel cortile del Palazzo Comunale e poi, nonostante il grande successo ottenuto, non era più stata riproposta. È bastato un incontro casuale e ricordare quella sera, per far tornare nuovamente la voglia di incontrarci per dedicar una sera alla nostra bella e amata Lingua Piemontese. È nostra intenzione – concludono gli organizzatori – far diventare annuale questo appuntamento”.

La serata organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune è ad ingresso libero.