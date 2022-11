Papa Francesco risponde con un vocale (su WhatsApp) al saluto dei bambini di Saluzzo [VIDEO]

Quando li riceviamo, spesso, storciamo il naso. Poi nella fretta (nostra) ne facciamo ampiamente uso, non considerando la fretta degli altri. Sia come sia, quel che è certo è che il messaggio vocale è ormai una delle forme più ricorrenti di comunicazione tra due persone.

Ma come reagireste se a un vostro messaggio vocale vi rispondesse dall’altro lato il Papa in persona?

È quanto successo ai bambini dell’oratorio Don Bosco di Saluzzo. L’idea è nata da un’iniziativa di Suor Angiolina che nella sede oratoriale saluzzese di via Donaudi si occupa, tra le altre cose, delle attività di dopo scuola con gli studenti.

Sapendo della visita e avendo il contatto di questa parente Suor Angiolina ha inviato un vocale con il saluto dei bambini del dopo scuola saluzzese, chiedendo se potesse far arrivare quel saluto al vescovo di Roma.

Nel messaggio, come si può sentire, i ragazzi dell’Oratorio Don Bosco hanno salutato il Papa: “Ti salutiamo con tanto amore, preghiamo ogni giorno per te”.

Con grande semplicità Bergoglio ha risposto: “Vi invio un abbraccio, pregate per me io pregherò per voi. Ciao!”