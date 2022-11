Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì questa sera scende in campo nella delicata trasferta di Montale

Trasferta delicata per la Lpm Bam Mondovì, che questa sera alle ore 20,30 scenderà in campo a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, per affrontare le padrone di casa della Emilbronzo 2000 Montale. Il match è valido per la 7^ giornata di andata di regular season di serie A2. Entrambe le formazioni sono reduci da una vittoria: le Pumine di Solforati hanno regolato al PalaManera le Azzurrine per 3-0, mentre il Montale, nell'anticipo di sabato, è andato a vincere al tie-break in casa dell'Esperia Cremona.

Sulla carta lo spessore tecnico delle Pumine è superiore alle odierne avversarie, ma la squadra allenata da Andrea Ghibaudi, pur essendo una matricola, ha già dimostrato di essere un collettivo in grado di mettere in difficoltà qualsiasi formazione. Una squadra tenace e che lotta dall'inizio alla fine. La Lpm dovrà scendere in campo con il piglio giusto, con pazienza certosina e tanta determinazione. Per le ragazze di Solforati sarebbe fondamentale tornare a fare punti anche in trasferta e riagganciare il gruppone di squadre attualmente in zona Pool Promozione.

Montale, tuttavia, non rievoca bei ricordi per il Puma. Il 30 dicembre del 2020, infatti, l'allora Exacer Montale, ultimo in classifica e mai vittorioso tra le mura amiche, riuscì nell'impresa di vincere per 3-2 e rovinare di fatto il capodanno delle Pumine. Altri tempi e altre protagoniste, ma la morale resta quella: evitare cali di concentrazione contro qualsiasi avversaria. Il punto di forza del Montale è senza dubbio l'opposto Giulia Visintini, "ansiosa" di farsi un bel regalo di compleanno, visto che questo sabato sulla sua torta spegnerà 27 candeline.

Puma in formato "guastafeste"? E' quello che sperano squadra e tifosi monregalesi. Le ragazze di Solforati partiranno per l'Emilia Romagna in giornata. Arbitri designati per l'incontro sono Luca Cecconato e Claudia Angelucci. Il match sarà trasmesso in simulcast su Youtube di Volleyball World e in streaming su VBTV. Alla Palestra Comunale Vezio Magagni di Castelnuovo Rangone il fischio d'inizio è fissato per le ore 20,30.