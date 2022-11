Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì Villanova brilla e vince in casa dell'Artivolley

Brillante prestazione esterna del VBC Mondovì Villanova, che piega il temibile ArtiVolley con un netto 3-0 (13-25,19-25,17-25), conquistando in tal modo il sesto successo stagionale su sette gare disputate.

“Temevamo parecchio questa trasferta – afferma al termine Massimo Bovolo – perché l’ ArtiVolley è una squadra composta da giovani molto interessanti in grado di sconfiggere tutte le avversarie. I ragazzi sono stati bravi ad imporre sin da subito il proprio ritmo, spingendo sempre forte e senza patire cali di tensione. Sono soddisfatto sia per la prestazione corale, che è stata decisamente di qualità, sia per il risultato finale, che non è mai stato minimamente in discussione. Ora testa alla partita di sabato sera al PalaTomatis contro il S. Paolo Torino secondo, un interessante test che ci potrà dire a che punto è il processo di crescita e di maturazione della nostra squadra.”

A Collegno Massimo Bovolo è partito inizialmente con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Garello in banda, Bertano e Berutti centrali, Fenoglio libero, inserendo successivamente Bessone, Paganelli e Penta.

Nel primo set il VBC è partito con il piede schiacciato sull’ acceleratore, portandosi subito sul 9-5, poi sul 16-8, quindi sul 22-11 ed infine chiudendo senza alcuna difficoltà 25-13. Anche nella seconda frazione il VBC Mondovì Villanova parte con il piede schiacciato sull’ acceleratore e sta sempre saldamente avanti nel punteggio, portandosi prima sul 14-10, poi sul 17-13, quindi sul 23-19 ed infine chiudendo 25-19, mentre entra Bessone in banda. el terzo set, con Paganelli in campo sin dall’ inizio nel ruolo di schiacciatore, i monregalesi partono bene e si portano sul 10-5, poi sul 18-14, quindi sul 23-15 ed infine chiudono 25-17, mentre entra Penta.

Sabato il VBC ospiterà alle ore 20.45 al Pala Tomatis il S. Paolo Torino attualmente secondo in un interessante scontro diretto per la qualificazione ai play off promozione, dove sono in palio punti molto pesanti. Una partita sicuramente difficile ed irta di ostacoli, ma i monregalesi proveranno a conquistare l’ intera posta in palio per migliorare ulteriormente la propria classifica e continuare il proprio percorso di crescita sia tecnico che tattico.

ARTIVOLLEY-VBC MONDOVI’/VILLANOVA 0-3 (13-25,19-25,17-25)

VBC MONDOVI’/VILLANOVA: Fabiano (K), Genesio, Garelli, Garello, Berutti, Bertano, Fenoglio (L1), Basso (L2), Penta, Bessone, Paganelli, Caldano, Macagno. ALL: Massimo Bovolo-Fabrizio Marchisio.