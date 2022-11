Domani, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, è stato programmato un momento in ricordo delle donne borgarine vittime di femminicidio alle ore 11.00 presso la panchina rossa (recentemente ridipinta) in Piazza Liberazione.

Questa sera, 24 novembre, alle ore 20.45 è, invece, previsto presso il Salone Consiliare si terrà l'evento "Pari, non uguali" organizzato dal Centro per le famiglie del Consorzio Socio Assistenziale.