Bra, in cento all'Arpino per la conferenza di presentazione delle comunità energetiche

Nella giornata di ieri, mercoledì 23 novembre, si è tenuta, al Polifunzionale di Bra, una conferenza di presentazione dal titolo "Comunità energetiche. Produrre e consumare energia pulita. Una soluzione per ridurre la dipendenza da petrolio, gas, carbone, nucleare".

Il riscontro ottenuto è stato assolutamente positivo, rivendica Marisa Isu, consigliera comunale con delega alla Scuola di Pace, organizzatrice dell’evento. "La sala era piena, e alcuni hanno assistito addirittura in piedi, per un totale circa di 100 persone. Siamo molto soddisfatti".

La serata si è aperta con l’introduzione di quattro ragazzi che hanno esposto i pro e i contro sulle comunità energetiche. Poi ha parlato Pino Tebano, promoter dell’iniziativa e dell’utilizzo di risorse rinnovabili, che ha illustrato alcuni tra i progetti messi in capo dalla Cooperativa È Nostra. Infine, l’assessore comunale all’Ambiente Daniele Demaria, che ha evidenziato le iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale in materia e come sia effettivamente possibile intraprendere questo percorso. Al termine, sono state raccolte diverse adesioni, tra persone già in possesso di pannelli solari e altre disponibili a mettere il fotovoltaico sulle proprie abitazioni.

"Penso che il successo sia dovuto anche al fatto che per la prima volta come Scuola di Pace ci siamo coordinati meglio e in modo più responsabile verso le altre associazioni del territorio, come la Comunità Laudato Sì, da cui tutto è partito", sottolinea Isu.