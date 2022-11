La Rianimazione di Savigliano sarà intitolata alla dottoressa Maddalena Coaloa

Il prossimo 2 dicembre, alle 15, ci sarà la cerimonia di intitolazione della Rianimazione dell'Ospedale di Savigliano (presso il Reparto al piano terreno dell'Ospedale) alla dott.ssa Maddalena Coaloa, anestesista prematuramente scomparsa.

La donna si è spenta lo scorso mese di settembre all'età di 67 anni.

Per tanti anni responsabile del reparto di Terapia Intensiva del Santissima Annunziata, era amatissima dai suoi collaboratori e dal personale della Rianimazione di Savigliano. Per la sua morte, i colleghi del reparto avevano fatto pubblicare un manifesto funebre con queste parole: "Carissima e insostituibile dottoressa, per anni responsabile della Terapia intensiva, che ha guidato con competenza, cuore generoso e dedizione instancabile. Ci mancherai sempre Maddalena".

Ora l'annuncio che proprio quel reparto porterà il suo nome. Per ricordarne per sempre le doti professionali e umane e sentirla, in qualche modo, sempre presente.