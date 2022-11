Linda Riverditi non si ferma più: la 19enne cantante di Alba in semifinale di XFactor 2022

Più forte dei problemi tecnici.

L’improvviso, e per certi versi inspiegabile, problema che ha caratterizzato l’esibizione di Linda Riverditi, in gara a Xfactor 2022 su Sky Uno, ha rischiato di mandare in fumo settimane e settimane di lavoro della giovane cantante di Alba.

Linda ha saputo incassare il colpo e ripartire, esibendosi alla grande in seconda battuta superando così anche l’ultimo ostacolo prima della semifinale.

Andiamo con ordine.

Dopo aver superato la prima manche, la 19enne albese è tornata sul palco con il brano “Running Up That Hill” di Kate Bush, ma appena ha iniziato a cantare si è capito che qualcosa non andava: la sua voce si sentiva prima in modo intenso, poi quasi sfumata. In certi momenti addirittura distorta. Dopo un paio di minuti è intervenuta la presentatrice, Francesca Michelin, chiedendo alla regia d’interrompere l’esibizione per i problemi tecnici.

Sul palco serpeggiava il nervosismo, tipico di queste situazioni, mentre il giudice Fedez continuava a ripetere a Linda di stare calma perché non era assolutamente colpa sua. Dopo qualche minuto, la regia della trasmissione ha sistemato l'audio e Linda ha potuto ripetere la performance. Difficilissimo riprendersi, ma la giovane albese ci è riuscita portando a conclusione il brano.

“Coraggiosissima la scelta di questo brano – il commento del giudice Dargen a margine della sua esibizione – ho sentito una partenza timida, ma sei riuscita, con le unghie e con i denti, ad uscirne e dimostrare quel che vali. Complimenti”.

Ambra: “L’incertezza iniziale ti ha fatto arrivare a qualcos’altro: un controllo ed un dosaggio diverso della tua voce. Per me è un bene che devi portarti dietro, perché Linda non deve essere solo quella che s’incazza sui pezzi, ma quella che usa la voce e le corde vocali in modo speciale. Questo è il mio augurio”.

“Tu hai la capacità di reagire ai problemi – il parere dell’altro giudice, Rkomi –. Un caso come quello di stasera non è semplice da gestire e tu sei stata bravissima. Buonissima prova, hai delle qualità non indifferenti”.

Infine, Fedez: “Sono in completo disaccordo con i miei colleghi: il punto dove sei stata più precisa è stato proprio l’inizio ed è dove hai spaccato”.

Per Linda Riverditi si spalancano dunque le porte della semifinale, un risultato al di sopra di ogni aspettativa.

Il sogno, dunque, continua e giovedì prossimo 1 dicembre (ore 21,15 su Sky Uno) ci sarà più che mai bisogno del sostegno di tutti i fans di Linda della provincia Granda. Dell’albese, in particolare: a decretare chi raggiungerà la Finalissima di XFactor 2022 sarà infatti il pubblico da casa, chiamato ad intervenire attraverso il classico metodo del televoto.