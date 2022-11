“Spegnere le luci di notte a Roccabruna è pericoloso”. Il sindaco ribatte: “Dobbiamo risparmiare”

“Da alcuni giorni, le luci pubbliche a Roccabruna vengono spente durante la notte, nonostante siano le ore più pericolose per auto, furti. Succede solo in alcune zone, mentre altre, dove vivono i privilegiati di serie A restano accese”.

La segnalazione arriva da un lettore: “Ritengo il fatto di una gravità estrema, sia perchè i residenti pagano le tasse e sia perchè sono, o meglio dovrebbero essere, tutti uguali. La luce è un bene essenziale, dovuto, sia nel rispetto della sicurezza sia nel rispetto del diritto acquisito pagando le tasse. Se i comuni non riescono a pagarle, non è un problema nostro”.

Una decisione presa dal sindaco Marco Arneodo, come da altri primi cittadini della Granda, per le note ragioni legate al risparmio energetico: “Al 30 agosto abbiamo esaurito il budget previsto per il 2022. E questo nonostante si sia lavorato negli ultimi anni sull'abbattimento dei costi, sostituendo l'80% dei corpi illuminanti con la luce a led. Purtroppo non è bastato. L'obiettivo è risparmiare in un momento complicato. Lo facciamo quando la gente normalmente è a letto, da mezzanotte alle 5.30 del mattino, su quasi tutto il territorio comunale”.

“È indubbio che lo spegnimento delle luci si presti a una discussione, ma si devono fare delle scelte. Capisco lo sfogo del residente ma c'è anche chi ha totalmente appoggiato questa scelta – conclude il sindaco che ribatte anche sulla questione cittadini di seria A serie B -: Non è così. È un periodo di prova. Ci stiamo tarando per trovare la situazione ottimale. In effetti ci sono strade che andrebbero spente ma sono legate all'illuminazione di una rotonda e su quella vogliamo lasciare la luce. Infatti c'è una linea unica. Studieremo con i tecnici come fare”.