Zara abbassa i premi: lavoratori scioperano con presidio davanti al negozio di via Roma

Sciopereranno domani venerdì 25 novembre dalle 11 alle 13 le lavoratrici e i lavoratori operanti nel negozio Zara di via Roma a Cuneo. Sono i dipendenti del Gruppo ITX ((di cui fanno parte i marchi Zara, Zara Home, Stradivarius, Pull & Bear, Oysho, Bershka e Massimo Dutti). L'iniziativa è stata indetta dalla Filcams Cgil.

Il motivo? La mancata valorizzazione del proprio lavoro e della propria professionalità.

"Ad oggi l'Azienda - scrive in una nota Giovanni Lo Nigro, segretario provinciale della Filcams Cgil - che ha dichiarato un utile di circa il 41% in più rispetto al 2021, posizionandosi al terzo posto al mondo per fatturato nel settore, ha manifestato la propria volonta di abbassare gli attuali premi corrisposti ai dipendenti, calcolati non più in base alle vendite effettuate ma con un premio variabile che ne riduce in maniera consistente il valore."

"Dopo oltre 15 anni - continua la nota - le lavoratrici ed i lavoratori verrebbero a perdere una parte importante di retribuzione.La proposta aziendale è inaccettabile: l'azienda non considera il contributo fornito quotidianamente dalle lavoratrici e dai lavoratori e prende iniziative unilaterali rifiutando la contrattazione."

"Le Organizzazioni Sindacali di categoria - prosegue la nota - unitariamente, hanno chiesto di non modificare l'attuale premio e di aumentarne l'importo complessivo anche utilizzando un welfare aziendale uguale per tutti, senza distinzioni tra le varie insegne. Dopo 20 anni di presenza del Gruppo in Italia si deve arrivare a negoziare con le parti sindacali le forme di cambiamento messe in atto dall'Azienda."

"Le lavoratrici ed i lavoratori del Gruppo ITX - conclude Lo Nigro - sono stanchi di tutte le variabili eventuali e negative portate al tavolo di contrattazione dall'Azienda, considerando il fatto che, anche per il 2022, una reale distribuzione degli utili verrà attuata solamente tra i manager aziendali."