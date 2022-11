Ad Alba il mese di dicembre nel segno delle Notti della Natività

La città di Alba e il Borgo San Lorenzo presentano la quindicesima edizione delle Notti della Natività. Dall’8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, passeggiando per le storiche vie centrali dello shopping albese, tanti imperdibili appuntamenti faranno assaporare le atmosfere che solo il Natale sa evocare.



L'ASTRO DEI DESIDERI



La maestosa stella, simbolo delle Notti della Natività, è un'istallazione alta sette metri che, anno dopo anno, continua ad illuminare il Natale di Alba. Si potrà ammirare all’ingresso della città, posizionata nella grande rotonda di porta Tanaro per un caloroso benvenuto.



L'ALBERO DEGLI AUGURI FERRERO



In piazza Michele Ferrero, l’abete elegantemente decorato e illuminato, simbolo della vita che si rinnova, è tradizionalmente offerto in dono alla cittadinanza dalla famiglia Ferrero.



IL TRENINO DEI DESIDERI



Il trenino di Babbo Natale corre veloce in piazza Ferrero per la gioia di tutti i bambini.



LA CASA DI BABBO NATALE



Nei giorni 8, 10, 11, 17, 18 dicembre, dalle ore 15:30 alle 18:30. La favola più bella viene raccontata nel cuore del centro cittadino, sotto i portici del Palazzo Comunale. Babbo Natale arriva in carrozza nella caratteristica casetta di legno, magicamente allestita e illuminata, per raccogliere le letterine, incontrare grandi e bambini, e offrire a tutti una dolce fetta di panettone in compagnia di Mamma Natale, degli elfi e della renna Rudolf.



IL PRESEPE TRADIZIONALE



Il Borgo San Lorenzo celebra la Natività con l’esposizione di bellissime statue artigianali dipinte a mano. I portici di piazza Risorgimento custodiscono il grande presepe artigianale di antica tradizione dei figurinai Lucchesi. I personaggi sono di singolare espressività e i dettagli, accuratamente modellati dai sapienti artigiani. Sono cinque le ambientazioni tematiche che si snodano davanti ai portici dell'Ente turismo, in un nuovo e suggestivo allestimento.



LE LUCI DI PIAZZA RISORGIMENTO



Le tanto attese proiezioni illuminano, con una pioggia di stelle cadenti, piazza Duomo, la Cattedrale di San Lorenzo e le antiche torri medievali. Le luci escono dalle finestre dei palazzi per dar vita ad una spettacolare cascata luminosa al cospetto dell’imponente albero di Natale che svetta imponente al centro della piazza. Ogni fine settimana, novità e sorprese accompagnano verso il giorno di Natale:



Giovedì 8 dicembre



LA CASA DI BABBO NATALE



Ore 15:30, portici del Palazzo Comunale

La favola più bella viene raccontata nel cuore del centro cittadino, sotto i portici del Palazzo Comunale. Babbo Natale arriva in carrozza nella caratteristica casetta di legno, magicamente allestita e illuminata, per raccogliere le letterine, incontrare grandi e bambini, e offrire a tutti una dolce fetta di panettone in compagnia di Mamma Natale, degli elfi e della renna Rudolf.



THE BLUE CHRISMAS PARADE



Ore 16, vie del centro.

La musica natalizia si tinge di blu con la sfilata itinerante della Compagnia Sbandieratori e Musici Borgo San Lorenzo e del Gruppo Folklore del Roero, con la Banda Musicale e le evoluzioni delle Majorette in eleganti abiti di scena nei toni color del cielo.



CERIMONIA DI INAUGURAZIONE



Ore 17.30, piazza Risorgimento.

Concerto della Banda Musicale Città di Alba Ars et Labor per l'accensione delle luci e dell'albero di piazza Risorgimento, con le più belle colonne sonore dei film ed i classici temi di Natale.



Sabato 10 dicembre



LA CASA DI BABBO NATALE



Ore 15:30, portici del Palazzo Comunale

La favola più bella viene raccontata nel cuore del centro cittadino, sotto i portici del Palazzo Comunale. Babbo Natale arriva in carrozza nella caratteristica casetta di legno, magicamente allestita e illuminata, per raccogliere le letterine, incontrare grandi e bambini, e offrire a tutti una dolce fetta di panettone in compagnia di Mamma Natale, degli elfi e della renna Rudolf.



GLI ZAMPOGNARI DI VOTTIGNASCO dalle Ore 16 animano le vie del centro storico con le tradizionali melodie natalizie.



Domenica 11 dicembre



LA CASA DI BABBO NATALE



Ore 15:30, portici del Palazzo Comunale

La favola più bella viene raccontata nel cuore del centro cittadino, sotto i portici del Palazzo Comunale. Babbo Natale arriva in carrozza nella caratteristica casetta di legno, magicamente allestita e illuminata, per raccogliere le letterine, incontrare grandi e bambini, e offrire a tutti una dolce fetta di panettone in compagnia di Mamma Natale, degli elfi e della renna Rudolf.



EFFE STRING QUARTET



Ore 16, piazza Risorgimento

Live show con le soundtracks più belle. L'influsso Pop hits e l’energia del Rock si fondono in uno spettacolo dinamico e coinvolgente, interpretato da un elegante quartetto d’archi, tutto al femminile.



PIANO SKY: la musica è nell'aria… e anche la pianista!



Ore 17.30, piazza Risorgimento

Una musicista e il suo pianoforte vengono sollevati magicamente da una nuvola di palloncini. Un’illusione di grande impatto visivo, con dolci melodie suonate dal vivo.



Sabato 17 dicembre



LA CASA DI BABBO NATALE

Ore 15:30, portici del Palazzo Comunale

La favola più bella viene raccontata nel cuore del centro cittadino, sotto i portici del Palazzo Comunale. Babbo Natale arriva in carrozza nella caratteristica casetta di legno, magicamente allestita e illuminata, per raccogliere le letterine, incontrare grandi e bambini, e offrire a tutti una dolce fetta di panettone in compagnia di Mamma Natale, degli elfi e della renna Rudolf.



IL MANEGGIO DEGLI ELFI è allestito presso l’albero di Natale di piazza Risorgimento: battesimo della sella per i bambini e giro sulla splendida carrozza di Babbo Natale. Ore 15, piazza Risorgimento.



GLI ZAMPOGNARI DI TORINO dalle ore 15:30, vie del centroanimano le vie del centro storico con le tradizionali melodie natalizie.



Domenica 18 dicembre



LA CASA DI BABBO NATALE



Ore 15:30, portici del Palazzo Comunale

La favola più bella viene raccontata nel cuore del centro cittadino, sotto i portici del Palazzo Comunale. Babbo Natale arriva in carrozza nella caratteristica casetta di legno, magicamente allestita e illuminata, per raccogliere le letterine, incontrare grandi e bambini, e offrire a tutti una dolce fetta di panettone in compagnia di Mamma Natale, degli elfi e della renna Rudolf.



GLI ELFI ARCANI, con le loro travolgenti musiche, allieteranno le vie del centro di Alba coinvolgendo grandi e bambini. Ore 15:30, vie del centro.



I DOLCI SUONI DELL’ARPA CELTICA



Ore 16, piazza Risorgimento. Un romantico angelo accoglie con le sue melodie celestiali l'arrivo di Maria, Giuseppe e i Re Magi sotto l'androne del Palazzo Comunale.



LIVE SHOW DEI PARMARASS ENSEMBLE sotto l'androne del Palazzo Comunale, per un imperdibile e travolgente gran finale. Ore 17, piazza Risorgimento.



«Dopo la spettacolare edizione delle Notti della Natività dell’anno passato, che ha regalato luce e speranza a tanti cittadini - dichiara l’Assessore al Turismo Emanuele Bolla - quest’anno realizzeremo insieme al Borgo San Lorenzo, ai tanti volontari ed ai partner storici della manifestazione, una nuova straordinaria edizione che saprà stupire e regalare quella gioia del Natale di cui tutti noi abbiamo bisogno. La città accoglie la Natività con il calore della luce e della musica, grazie all’impegno di tanti volontari a cui va tutta la nostra riconoscenza».