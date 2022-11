Dal TFF al cinema Vittoria di Bra “Ipersonnia” con regista e alcuni attori ospiti in sala

Martedì 29 novembre, alle ore 21, al cinema Vittoria di Bra arriva in anteprima il film “Ipersonnia” per la regia di Alberto Mascia. Nella pellicola c’è lo zampino di due artisti braidesi: Stefano Sardo in veste di produttore con Ascent Film e Nightswim, nonché Valentina Gaia, delegata di produzione.