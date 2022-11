Dicembre a Dronero: le belle proposte della Pro Loco e non solo

“Una mossa vincente per Dronero ed io desidero ringraziare da parte mia e dell’intera amministrazione questo gruppo di cittadini la cui energia è davvero ammirevole!”



Così il vicesindaco di Dronero Mauro Arnaudo ha dato avvio ieri sera, mercoledì 23 novembre, presso la Sala delle Adunanze in comune, al consiglio della Pro Loco. Il bilancio di questi primi mesi di operato e la presentazione del ricco programma di eventi pensato per la città a dicembre.



A parlare Federico Massano, vicepresidente della Pro Loco di Dronero. “Insediati ad aprile, siamo subito partiti organizzando a maggio la Mangiando e pedalando. Nel corso di questi mesi abbiamo proposto non soltanto moltissimi eventi ma abbiamo guardato che fossero differenti fra loro ed alcuni anche nuovi. Un esempio quest’estate, con la bellissima e riuscita Cena in bianco nella terrazza del teatro Iris, organizzata in collaborazione con l’associazione Il Bottegone. Una sinergia, quella con le associazioni del territorio, che per noi è davvero preziosa.



Per dicembre abbiamo un programma ricco, che riguarda non soltanto le iniziative organizzate come Pro Loco, ma che appunto da risalto a questa sinergia con le associazioni e pubblicizza anche i loro eventi. La valorizzazione è il nostro obiettivo, per una Dronero sempre più bella!”



Un libricino tascabile l’idea, con scritti sopra tutti gli appuntamenti di dicembre. In questi giorni verrà distribuito alle varie attività commerciali, disponibile per chiunque. Dal concerto della Banda Musicale di Dronero ai negozi aperti di domenica; dai Mercatini di Natale l’8 dicembre ad una cena con i Maglioni; poi ancora la mostra “Il serraglio immaginario” di Stefano Faravelli al museo Mallé, Musikè by Adele Dance, uno spettacolo di Blink Circolo Magico, laboratori natalizi per i bambini e molto altro.



Eventi che a partire dai prossimi giorni saranno pubblicizzati anche sulle pagine social (Facebook:https://www.facebook.com/proloco.dronero ed Instagram: https://instagram.com proloco_dronero?igshid=YmMyMTA2M2Y=) della Pro Loco.



“Dronero è un forziere di cose meravigliose” - prende la parola Gianfranco Massimo, tra gli organizzatori dello storico Carnevale e nonché provibiro della Pro Loco - “e la Pro Loco è la porta che apre il forziere. Io ed i miei compagni, cogliendo la volontà e l’entusiasmo non abbiamo avuto dubbi e ci siamo uniti a questo bellissimo gruppo”. Un’anticipazione poi per il nuovo anno e per tutti gli affezionati a Guanin Pajalunga: “L’appuntamento con il Carnevale sarà il 26 febbraio 2023. Non vediamo l’ora!”



Elogi al gruppo da parte del segretario Emanuele Ghio: “In tutta la storia della Pro Loco non ho mai visto un programma così ricco come quello previsto per questo dicembre”. Da parte del comune, invece, l’impegno a sostenere il più possibile a livello economico le iniziative, rese possibili grazie anche al coinvolgimento ed aiuto di alcuni sponsor.



Sguardi tenaci e sorrisi d’intesa: una realtà, la Pro Loco di Dronero, aperta a chiunque voglia dedicare tempo alla propria città. “Chiunque voglia darci una mano è ben accetto. È tosto a volte organizzare le iniziative, ma sapere di fare qualcosa di bello ripaga da tutti i sacrifici. E poi tutto viene condiviso: per questo tutto è più bello!”