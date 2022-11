Alba, staffetta in Consiglio comunale: Davide Tibaldi subentra a Rosanna Martini

Lo scorso 19 novembre Rosanna Martini, della lista civica promossa dall’associazione “Impegno per Alba”, ha protocollato le dimissioni dal Consiglio comunale cittadino. Dalla prossima riunione consigliare, programmata per il 29 novembre, le subentrerà Davide Tibaldi, in seguito alla rinuncia di Elio Gerlotto, primo tra i non eletti della stessa lista civica. Gerlotto ora è presidente del comitato del quartiere Piave. Tibaldi, classe 1976, vive in frazione Mussotto. È sposato, ha tre figli ed è insegnante di educazione fisica.

La decisione di Martini è dovuta a motivi di famiglia. Dichiara: «L’avvicendamento con Davide Tibaldi avviene in piena continuità con la linea e lo spirito che hanno sempre caratterizzato “Impegno per Alba”». L’associazione fu costituita nel 2008 su impulso di Olindo Cervella, che dal 2009 sino a febbraio 2021 ha svolto numerosi incarichi nell’amministrazione del Comune di Alba e in enti dallo stesso partecipati. Altri associati hanno ricoperto ruoli in Consiglio e nella Giunta Comunale, in società partecipate e in organismi di impegno civico e sociale della Città.

Rosanna Martini, in particolare, dal 2014 al 2019 è stata assessore alla mobilità, trasporti e pari opportunità nella seconda giunta Marello. Rieletta in Consiglio comunale nel 2019, nel 2021 venne eletta consigliere provinciale, incarico da cui si è già dimessa per le stesse ragioni.

Lei ci tiene a ribadire che “Impegno per Alba” continua la sua attività sociale, volta a «favorire l’impegno civico, politico e amministrativo dei cittadini. Soprattutto dei giovani». Martini è e resta presidente dell’associazione.