Manta, la banda "La Rumorosa" di Boves in concerto per l'associazione Airone

Sabato 26 novembre 21 presso la chiesa "Santa Maria del Monastero" in Manta si terrà un concerto della banda musicale di Boves "La Rumorosa" in favore dell'associazione di genitori "L'Airone".

La Rumorosa, propone il rinnovato vasto repertorio tra musica pop jazz e latina.

La banda diretta da Elisa Alberti comprende oltre 25 elementi, tra questi anche abilissimi percussionisti.

Il concerto non sarà il consueto spettacolo bandistico ma saranno eseguite musiche che spazieranno dalla poetica "What a wonderful world" all'opera più jazz "Mercy, mercy, mercy" di Nat Adderley, passando per Havana, un mix tra il genere pop e latino.

Non mancherà poi "Looney tunes" l'indimenticabile sigla di apertura dei cartoni animati prodotta dalla Warner Bros.

Questo concerto voluto dalla "Rumorosa" è organizzato dall'associazione L'Airone di Manta con il Patrocinio del comune.

L'ingresso è libero e le eventuali offerte andranno a sostegno delle attività istituzionali dell'associazione che si occupa principalmente di bambini e ragazzi con autismo.