Bambini di Revello realizzano un'opera che si ispira all'opera "Terzo Paradiso" di Pistoletto

In occasione della giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, le bambine e i bambini della scuola dell’Infanzia di Revello hanno realizzato un flash mob ispirandosi all’opera dell’artista Michelangelo Pistoletto “Terzo Paradiso”, un filo magico infinito che lega l’uomo alla natura in un’ottica di sostenibilità ambientale.

I piccoli artisti hanno infatti utilizzato l’alluminio, come materiale riciclabile all’infinito (sostenibilità) per rispecchiarsi (artificio) e catturare il riflesso del cielo (natura), seguendo il tema della “qualità dell’aria” proposto dalla Fondazione Benvenuti in Italia – Fondo Vito Scafidi promotrice dell’iniziativa.