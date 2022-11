Atletica: FIDAL Cuneo premia le sue stelle, appuntamento a sabato 26 novembre

Sabato 26 novembre, alle ore 15.00, presso lo Spazio Varco a Cuneo (Via Carlo Pascal 5C, accesso con auto su Lungostura John Fitgerald Kennedy), si svolgerà la premiazione di fine anno del Comitato Provinciale FIDAL Cuneo.

Nell'occasione verranno premiati i campioni provinciali, i campioni regionali, gli atleti che hanno conseguito podi nazionali e internazionali e vestito la maglia azzurra, oltre alle migliori prestazioni tecniche. Riconoscimenti anche per le categorie giovanili, che andranno ai vincitori del Grand Prix Ragazzi/e e Cadetti/e.

Tra i campioni cuneesi che si sono particolarmente distinti nella stagione 2022 segnaliamo Elia Mattio (Pod. Valle Varaita), campione europeo U20 di corsa in montagna, che riceverà il premio come atleta maschile cuneese dell'anno; con lui, sempre per la corsa in montagna, spiccano i nomi di Andrea Rostan (Atl. Saluzzo), Martin Dematteis (Sportification), Alessio Romano (Atl. Roata Chiusani), e Simone Giolitti (Pod. Valle Varaita).

Per la pista invece riflettori sui giovani portacolori dell'Atl. Saluzzo Francesco Mazza (mezzofondo) e Lorenzo Vera (velocità).

Al femminile, vince il premio atleta dell'anno Francesca Bianchi (Atl. Fossano '75), maglia azzurra agli Europei u20 e ai Giochi del Mediterraneo U23. Tra le atlete che si sono distinte nel corso della stagione, Elena Abellonio (Atl. Alba), Adele Roatta (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), Lorenza Beccaria e Alessia Scaini (Atl. Saluzzo), Francesca Ghelfi, Martina Chialvo e Matilde Bagnus (Pod. Valle Varaita).