Fiera Cavalli Verona: il saluzzese Pietro Arnolfo protagonista nella Pole Bending

Il saluzzese Pietro Arnolfo, 24 anni, ha partecipato alla competizione di Pole Bending alla rassegna Fiera Cavalli Verona (svoltasi ad inizio novembre) aggiudicandosi un buonissimo piazzamento: il binomio, formato dal cavaliere e dalla sua cavalla, Miss Stella Ap, si è infatti classificato decimo in terza divisione ai campionati denominati National Grandchampionship 2022.

“Un risultato importante, considerato che non c’erano altri cavalieri a rappresentare la provincia di Cuneo in questa categoria. È la seconda gara importante per la mia cavalla e sono molto fiero di questo piazzamento. Ovviamente il merito non è solo mio, ma anche dell’associazione di cui faccio parte, la NBHA, dei miei sponsor, Biovit, Alfamix, Galliano costruzioni, Miraclay e Argilla Naturale di Nocera, e della grande Bruna Boretto, che segue la preparazione fisica del cavallo” spiega Pietro, che conclude: “Pur avendo iniziato a cavalcare da piccolissimo, solo negli ultimi anni mi sono avvicinato a questa disciplina, che nasce in America, e che si traduce in un mix di tecnica e velocità: sono quindi molto fiducioso che il futuro possa riservare altre belle esperienze!”.