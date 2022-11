Sci alpino: al via il Gran Premio Italia 2022/23

Prende forma il circuito del Gran Premio Italia, la cui mancanza di neve ha costretto alla cancellazione della prime due tappe di Solda e Santa Caterina Valfurva.

La manifestazione si articola in una serie di gare maschili e femminili regolarmente inserite nel calendario FIS, che vengono come consuetudine divise in differenti categorie: senior (per i nati dal 2000 in poi), giovani (nati dal 2002 al 2006) e aspiranti (nati nel 2005 e 2006) fra i maschi, giovani e aspiranti in campo femminile.

In palio per i vincitori della graduatoria senior maschile e della graduatoria giovani femminile un posto in squadra nazionale nella stagione 2023/24.

Il calendario maschile dovrebbe cominciare il 14 e 15 dicembre da Santa Caterina Valfurva con due discese e terminare a fine marzo in coincidenza con i Campionati Italiani Assoluti per un totale di 22 gare senior, 25 giovani e 25 juniores, dall’altra parte le donne disputeranno 24 gare fra le giovani e 25 fra le junior.