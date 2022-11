La cura e il benessere di Nova Estetica al fianco del Cuneo Volley

Prosegue con grande entusiasmo la partnership tra il Cuneo Volley e Nova Estetica Specialistica, presente con 8 centri in tutta la regione, compreso il capoluogo piemontese, in Corso Dante n.19

La Responsabile marketing di Cuneo, Eleonora Busso: «Nova Estetica Specialistica con grande orgoglio prosegue la collaborazione con il Cuneo volley e i motivi sono tanti. Primi fra tutti i valori e gli obiettivi comuni, la bellezza infatti, di cui noi ci occupiamo, ha nei presupposti di base sani principi come la perseveranza nelle buone abitudini e un allenamento costante rivolto ad uno stile di vita sano e dinamico. Il mondo dello sport in generale e i traguardi raggiunti dal Club biancoblù ci insegnano e ci ricordano ciò in cui noi crediamo da sempre: La passione e l'impegno per quello che si fa è alla base di ogni risultato e di ogni successo!».

Da un’esperienza decennale nel settore dell’estetica specialistica nasce “Nova”, un metodo unico ed esclusivo creato dalla sinergia delle migliori tecnologie innovative e all’avanguardia presenti ad oggi sul mercato, unite all’esperienza di un team di professionisti capaci di guidarti fino al raggiungimento del tuo obiettivo, in un percorso dove il benessere incontra finalmente un risultato certo. Il centro vanta la specializzazione nel rimodellamento del corpo, ringiovanimento viso, depilazione progressiva laser e ultime new entry tra i servizi offerti, la presenza di una Nutrizionista e un osteopata, perché il benessere parte da dentro per poi essere curato all’esterno.