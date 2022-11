A San Michele Mondovì una panchina rossa dipinta dai bambini contro la violenza sulle donne

Anche i più piccoli scendono in campo contro la violenza di genere.

Oggi, venerdì 25 novembre, in occasione della giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne, i bambini della scuola dell'infanzia di San Michele Mondovì hanno realizzato una panchina rossa per sensibilizzare tutti sul tema della giornata.

Dopo un momento di conversazione e riflessione in 'circle time' con le maestre, sul significato della parola "violenza e sulle azioni sbagliate, i bambini hanno pitturato la panchina sulla quale è stato poi stata scritta la frase "Nemmeno con un fiore", quindi hanno colorato una scarpetta rossa, simbolo di questa giornata.