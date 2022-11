Bra ospita una conferenza sul ritorno naturale del lupo

Il lupo, splendido animale da tutelare ma anche feroce predatore e incubo degli allevatori. Alla figura di questo animale, tra i più conosciuti e studiati, sarà dedicata la serata organizzata dal Museo civico di storia naturale Craveri di Bra in collaborazione con l’Università degli studi di Torino e il Parco naturale Alpi Marittime, in programma per lunedì 5 dicembre 2022 alle 21 presso il centro polifunzionale “Giovanni Arpino” di Largo della Resistenza. Titolo dell’appuntamento scientifico “Il ritorno naturale del lupo in collina e in pianura. Tra scienza e leggenda”.

Sul palco dei relatori Marta De Biaggi, responsabile della comunicazione del progetto LIFE WolfAlps EU, che si propone di migliorare la coesistenza fra il lupo e le persone che vivono e lavorano sulle Alpi, Arianna Menzano (Centro grandi carnivori Progetto LIFE WolfAlps EU), Giovanni Ercole e Bruno Tibaldi, entrambi operatori Asl.

Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni contattare il Museo Craveri chiamando lo 0172.412010 o scrivendo a craveri@comune.bra.it. (rb)