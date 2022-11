Gigi d'Agostino, dopo lunghi mesi di silenzio un sorriso regala speranza

Torna a suonare melodie confortanti la musica di Gigi d'Agostino . Il celebre dj torinese ha pubblicato sui social una foto in cui accenna un sorriso che trasmette serenità e speranza.

Un sospiro di sollievo per i suoi tanti fan che ormai da tempo si interrogavano sul suo stato di salute. Era il 15 gennaio quando l'artista confidò sempre tramite il suo profilo Facebook di essere in lotta con una malattia.

Tra i commenti, accanto a "colleghi" come i Datura, anche quello di Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e oggi in Parlamento con il Movimento Cinque Stelle.